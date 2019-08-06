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Çılgın Düğün
Yenilenen yüzü ile hizmet veren Divalanya Recreation Club, son yılların en eğlenceli düğününe sahne oldu. Duygu Ateş ve Emre Canavar, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
PORTAKAL 06.08.2019, 18:51 06.08.2019, 19:01 Toygar Dim
KONYA Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde memur olarak görev yapan Duygu Ateş, bir süredir nişanlı olduğu Mimar Emre Canavar ile dünyaevine girdi. Eski adıyla Park Alanya olan ve yenilenen yüzü ile hizmet vermeye başlayan Divalanya Recreation Club'daki renkli düğün, çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. Genç çift düğün alanına akülü motorla girerek renkli görüntüler oluşturdu. Çiftin düğün dansları da oldukça eğlenceliydi. Alanya'nın sevilen seslerinden İzzet Keskin'in sahne aldığı düğündeki doyumsuz eğlence, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.
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