Cihan yine mest etti 

BİR süredir İskenderun Müzeyyen'de sahne alan Cihan Erman, Alanyalı hayranları ile yeniden Mırmır Restoran'da buluştu. Önceki akşam yapılan tek gecelik gala için tüm rezervasyonların doluğu Mırmır'da, çok sayıda tanıdık sima da vardı. Dinleyicilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti çeken Cihan Erman, zaman zaman istek şarkılara da yer verdi.

İKİ KUTLAMA VARDI

Mırmır'da aynı akşam iki doğum günü kutlaması vardı. Alanya'nın tanınmış gençlerinden Hakan Yılmaz, yeni yaşına eşi ve yakın dostları ile birlikte girdi. Bir başka masada ise Elektrik Mühendisi Ayşe Kaya vardı. Dostları ile birlikte hem Cihan'ı dinleyen hem de doğum gününü kutlayarak keyifli bir akşam yaşayan Kaya'nın neşesine diyecek yoktu.