YAKLAŞIK 1 aydır Almanya'nın Köln şehrindeki Kanun Lounge adlı mekanda sahne alan başarılı sanatçı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü. İstanbul'da sahne programına devam eden Cihan, 9 Şubat'ta yeniden Alanya'ya gelecek. Hayranlarını bu özel geceye davet eden Cihan, "Alanya'yı ve dinleyicilerimi çok özledim. Mırmır'da buluşalım" dedi.
Cihan Erman yurda döndü
Alanya'nın sevilen seslerinden olan Cihan Erman, 9 Şubat Cumartesi günü Mırmır Balık Evi sahnesinde olacak
YAKLAŞIK 1 aydır Almanya'nın Köln şehrindeki Kanun Lounge adlı mekanda sahne alan başarılı sanatçı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü. İstanbul'da sahne programına devam eden Cihan, 9 Şubat'ta yeniden Alanya'ya gelecek. Hayranlarını bu özel geceye davet eden Cihan, "Alanya'yı ve dinleyicilerimi çok özledim. Mırmır'da buluşalım" dedi.
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