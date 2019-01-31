Cihan Erman yurda döndü 

Alanya'nın sevilen seslerinden olan Cihan Erman, 9 Şubat Cumartesi günü Mırmır Balık Evi sahnesinde olacak

Cihan Erman yurda döndü 
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YAKLAŞIK 1 aydır Almanya'nın Köln şehrindeki Kanun Lounge adlı mekanda sahne alan başarılı sanatçı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü. İstanbul'da sahne programına devam eden Cihan, 9 Şubat'ta yeniden Alanya'ya gelecek. Hayranlarını bu özel geceye davet eden Cihan, "Alanya'yı ve dinleyicilerimi çok özledim. Mırmır'da buluşalım" dedi. 
 

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