Cihan Erman fırtınası

ALANYA ve İstanbul sahnelerinin aranılan ismi Cihan Erman, Alanyalı hayranları ile Mırmır Balık Restoran sahnesinde tekrar buluştu. Mavi gömleği ve havalı saçları ile sahneye çıkan Cihan'ı dinleyenler arasında çok sayıda tanıdık sima vardı. Orhan Gencebay'ın "Bir Teselli Ver" adlı şarkısıyla başladığı programına en sevilen şarkıları seslendirerek devam eden Cihan Erman, zaman zaman da istek şarkılara yer verdi. Mırmır'daki eğlence dolu gece geç saatlere kadar devam etti.