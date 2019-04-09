Cihan Erman coşturdu

KLEOPATRA Plajı yanında hizmet veren Mırmır Balık Restoran, renkli ve bir o kadar da eğlenceli bir akşama sahne oldu. Yıllarca Alanya'da sahne aldıktan sonra müzik hayatına İstanbul ve Bodrum'da devam eden Cihan Erman, Alanyalı hayranları ile Mırmır'da buluştu. Kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti çeken başarılı sanatçı, yaklaşık 3 saat boyunca keyifli eğlence yaşattı. Eğlenceli gecede Sönmez Emlak sahibi Mahmut Yıldırım ve firma çalışanları da vardı. Motivasyon gecesinde coşan Sönmez Emlak çalışanları, geç saatlere kadar süren bir eğlence yaşadılar.





Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 16:21