Cihan Erman Alanya'yı coşturmaya geliyor 

Mırmır Balık Restoran, 29 Mart gecesi renkli bir konsere sahne olacak. Başarılı solist Cihan Erman, hayranlarına renkli bir akşam yaşatmak için Alanya'ya geliyor 

Cihan Erman Alanya'yı coşturmaya geliyor 
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KLEOPATRA Plajı'nın hemen yanında bulunan ve zengin menüsü ile olduğu kadar sıcak ve samimi atmosferi ile de beğeni toplayan Mırmır Balık Restoran, 29 Mart akşamı Cihan Erman'ı yeniden Alanyalılarla buluşturacak. Yaklaşık 1 ay süren Almanya Köln macerasının ardından yeniden Türkiye'ye dönen ve İstanbul, Konya, Gaziantep ve Bodrum arasında mekik dokuyan başarılı sanatçı, 29 Mart akşamında Alanyalı hayranları ile yeniden buluşacak. Özel bir gala programında sahneye çıkacak olan Cihan Erman, kendisini dinlemeye gelenleri yine her zamanki gibi coşturacak. 

'ELİNİZİ ÇABUK TUTUN' 
Renkli geçmesi beklenen bu özel galaya tüm herkesi davet eden Mırmır Balık Restoran işletmecisi Kenan Çakır, "Cihan Erman 2 aylık bir aranın ardından yeniden Mırmır Balık sahnesinde olacak. Rezervasyonlarımız ise şimdiden dolmak üzere. Bu özel geceyi kaçırmak istemeyenler ellerini çabuk tutsun" dedi.

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