Cihan'dan haber var

Geçtiğimiz yazı Bodrum'da geçiren, şimdilerde ise Konya ile Gaziantep arasında mekik dokuyan Cihan Erman, "Alanya'yı ve Alanyalı dostlarımı çok özledim. 4 Aralık'ta Mırmır Balık Evi'nde olacağım" diyerek hayranlarına müjde verdi

Cihan'dan haber var
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DİNEK sahilindeki Mırmır Balık Evi, 4 Aralık Salı gecesi renkli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Alanya'nın sevilen solistlerinden olan, geçtiğimiz yazı Bodrum'daki Alem Bar'da geçiren Cihan Erman, Mırmır'da sevenleri ile buluşacak. Şu sıralarda Konya ve Gaziantep arasında mekik dokuyan başarılı sanatçı, Mırmır'daki tek gecelik gala programı için şimdiden heyecanlandığını söyledi. "Alanya'daki dostlarımı ve hayranlarımı çok özledim" diyerek haber yollayan Cihan Erman, "Tüm sevenlerimi 4 Aralık'ta Mırmır'a bekliyorum. Başka bir yere söz vermeyin, çünkü çok eğleneceğiz" dedi. 

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