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Cihan coşturdu

Mırmır Balık Evi, haftasonunda muhteşem bir konser gecesine ev sahipliği yaptı

Cihan coşturdu

Mırmır Balık Evi, haftasonunda muhteşem bir konser gecesine ev sahipliği yaptı

01 Nisan 2018 Pazar 17:32
Cihan coşturdu
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ALANYA ve İstanbul sahnelerinin aranılan solisti Cihan Erman, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Zaman zaman istek şarkılara da yer veren Cihan Erman, yaklaşık 3 saat boyunca müzik ziyafeti çekerek kulakların pasını sildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Mırmır Balık EviCihan Erman
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