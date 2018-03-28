Çifte mutluluk

AYNI gün doğum günü de olan ve 45 yaşına giren Namal, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Namal, "Saklamaya gerek yok. 45 yaşıma dünyanın en güzel 2 hediyesiyle ve tüm arkadaşlarım, büyüklerim ve kardeşlerimin güzel temennileri ile girmek paha biçilemez. Hepiniz sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.