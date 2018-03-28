Çifte mutluluk

AYNI gün doğum günü de olan ve 45 yaşına giren Namal, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Namal, "Saklamaya gerek yok. 45 yaşıma dünyanın en güzel 2 hediyesiyle ve tüm arkadaşlarım, büyüklerim ve kardeşlerimin güzel temennileri ile girmek paha biçilemez. Hepiniz sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.