SPOR Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, taraftarlarını sevince boğdu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gelen şampiyonluk, sarı kırmızılı taraftarlara çifte bayram yaşattı. Şampiyonluk maçını Türk Telekom Stadyumu'nda yerinden izleyen çok sayıda Alanyalı, sevinçlerini sosyal medya hesaplarından bol bol paylaşım yaparak gösterdi. Alanya'da da büyük bir şampiyonluk coşkusu vardı. Sosyal medya adeta sarı kırmızıya boyandı. Kimi kutlamayı evinde yaparken, kimi işyerinde, kimi ise sokaklarda yaptı. Renkli kutlamalar görülmeye değerdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 15:02