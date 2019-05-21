Çifte bayram

Galatasaray'ın 22'nci Süper Lig şampiyonluğu, tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da coşkuyla kutlandı. Alanyalı Galatasaraylılar ise sosyal medyada bol bol fotoğraf paylaşarak rakip takım taraftarlarına nispet yaptı 

Çifte bayram
banner404
HABERİN GALERİSİ
Çifte bayram

Çifte bayram

SPOR Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, taraftarlarını sevince boğdu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gelen şampiyonluk, sarı kırmızılı taraftarlara çifte bayram yaşattı. Şampiyonluk maçını Türk Telekom Stadyumu'nda yerinden izleyen çok sayıda Alanyalı, sevinçlerini sosyal medya hesaplarından bol bol paylaşım yaparak gösterdi. Alanya'da da büyük bir şampiyonluk coşkusu vardı. Sosyal medya adeta sarı kırmızıya boyandı. Kimi kutlamayı evinde yaparken, kimi işyerinde, kimi ise sokaklarda yaptı. Renkli kutlamalar görülmeye değerdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 15:02
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gıda mühendisleri tavuk dönerle ilgili uyardı
Gıda mühendisleri tavuk dönerle ilgili uyardı
  1. SAĞLIK

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472