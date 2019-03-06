'Çiçekler De Ağlar' 8 Mart'ta AKM'de

Nilbanu Engindeniz'in yazdığı ve Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu öğrencilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak sahneleyeceği 'Çiçekler De Ağlar' adlı tiyatro gösterisinin tanıtımı önceki gün AKM'de yapıldı

'Çiçekler De Ağlar' 8 Mart'ta AKM'de
banner404

ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerinin oynayacağıi Nilbanu Engindeniz tarafından yazılıp yönetilen 'Çiçekler De Ağlar' adlı oyunun geçtiğimiz günlerde basına tanıtımı Alanya Kültür Merkezi'nde yapıldı. Lansmana, oyunun yazarı ve yönetmeni Nilbanu Engindeniz ile oyunda yer alan oyuncular yer aldı. Engindeniz yaptığı açıklamada, "ÇYDD'nin Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle beraber, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik 'Çiçekler De Ağlar' adlı bir gösteri hazırladık. 10 Mart Pazar günü saat 18.00’de AKM’de bu gösterimizi kadınlara hediye olarak sahneleyeceğiz. Ben bütün genç arkadaşlarıma bu gösteride yer aldıkları, buna cesaret gösterdikleri, kırlardan kente uzandıkları ve tiyatro ile tanıştıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.


 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şahin’den istihdam seferberliğine davet
Şahin’den istihdam seferberliğine davet
  1. GÜNCEL

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472