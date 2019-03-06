'Çiçekler De Ağlar' 8 Mart'ta AKM'de

ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerinin oynayacağıi Nilbanu Engindeniz tarafından yazılıp yönetilen 'Çiçekler De Ağlar' adlı oyunun geçtiğimiz günlerde basına tanıtımı Alanya Kültür Merkezi'nde yapıldı. Lansmana, oyunun yazarı ve yönetmeni Nilbanu Engindeniz ile oyunda yer alan oyuncular yer aldı. Engindeniz yaptığı açıklamada, "ÇYDD'nin Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle beraber, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik 'Çiçekler De Ağlar' adlı bir gösteri hazırladık. 10 Mart Pazar günü saat 18.00’de AKM’de bu gösterimizi kadınlara hediye olarak sahneleyeceğiz. Ben bütün genç arkadaşlarıma bu gösteride yer aldıkları, buna cesaret gösterdikleri, kırlardan kente uzandıkları ve tiyatro ile tanıştıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.



