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Chocolatemix hizmette girdi

Genç girişimci Süleyman Kök'ün sahibi olduğu Chocolate Mix, önceki gün yapılan renkli bir tören ile açıldı

Chocolatemix hizmette girdi

Genç girişimci Süleyman Kök'ün sahibi olduğu Chocolate Mix, önceki gün yapılan renkli bir tören ile açıldı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:48
Chocolatemix hizmette girdi
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TOSMUR Mahallesi'nin sevilen gençlerinden Süleyman Kök'ün sahibi olduğu Chocolatemix Çikolata & Kahve, Diamond Hill Resort Otel altında şık bir açılış kokteyli ile hizmete girdi. Renkli açılışa, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, İMKON Genel Sekreteri Alaattin Çakır, Diamond Hill Resort Otel sahibi İbrahim Özdemir, Tosmur Mahallesi Muhtarı Yakup Gündoğan ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesini kesen Başkan Adem Murat Yücel, "Genç kardeşimize çıktığı bu yolda başarılar dilerim. Hayırlı olsun" dedi. 
‘TÜM ALANYA'YI BEKLİYORUZ’
İşletmelerinde geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet verdiklerini söyleyen işletme sahibi Süleyman Kök, "Düğün, nişan, söz, doğum günü gibi tüm organizasyonlarda profesyonel kadromuz ile hizmet veriyoruz. Belçika'dan ithal olarak gelen çikolatalarımız, tüm damak tatlarına hitap ediyor. Tüm Alanya halkını lezzetli çikolatalarımızı tatmaya bekliyoruz" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
TosmurImkonChocolate Mix
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