Chill'li'de renkli parti

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi öğrencilerinden Berat Türkaslan tarafından organize edilen 80'ler 90'lar partisi, Chill'li Lounge'da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Renkli partide sahnede ise The Vox Band vardı. Dim TV'de (dimtv.tv) ekranlara gelen Günaydın Alanya programının da geçtiğimiz hafta konuğu olan The Vox Band üyeleri, sergiledikleri sahne performansı ile büyük beğeni topladılar. Eğlenceli partide katılımcılara çekilişle farklı hediyeler de verildi. Geç saatlere kadar devam eden partide gönüllerince eğlenen üniversiteliler, müziğin ve eğlencenin tadını çıkardı.



Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 22:12