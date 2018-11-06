ALAADDİN Keykubat Üniversitesi öğrencilerinden Berat Türkaslan tarafından organize edilen 80'ler 90'lar partisi, Chill'li Lounge'da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Renkli partide sahnede ise The Vox Band vardı. Dim TV'de (dimtv.tv) ekranlara gelen Günaydın Alanya programının da geçtiğimiz hafta konuğu olan The Vox Band üyeleri, sergiledikleri sahne performansı ile büyük beğeni topladılar. Eğlenceli partide katılımcılara çekilişle farklı hediyeler de verildi. Geç saatlere kadar devam eden partide gönüllerince eğlenen üniversiteliler, müziğin ve eğlencenin tadını çıkardı.
Chill'li'de renkli parti
Alanya'nın en yeni mekanlarından birisi olan Chill'li Lounge, hafta sonunda kalabalık bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği gecede 80'ler 90'lar fırtınası esti
ALAADDİN Keykubat Üniversitesi öğrencilerinden Berat Türkaslan tarafından organize edilen 80'ler 90'lar partisi, Chill'li Lounge'da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Renkli partide sahnede ise The Vox Band vardı. Dim TV'de (dimtv.tv) ekranlara gelen Günaydın Alanya programının da geçtiğimiz hafta konuğu olan The Vox Band üyeleri, sergiledikleri sahne performansı ile büyük beğeni topladılar. Eğlenceli partide katılımcılara çekilişle farklı hediyeler de verildi. Geç saatlere kadar devam eden partide gönüllerince eğlenen üniversiteliler, müziğin ve eğlencenin tadını çıkardı.