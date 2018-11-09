Çello'da dost meclisi

SOLİSTİN izinli olduğu akşamda mekana yakın dostlarıyla eğlenmek için giden Özgür-Şenay İntizamoğlu, bir anda misafir solist olarak sahneye davet edildi. Çello Bar müdavimlerinin alkışları arasında sahneye ilk Şenay İntizamoğlu çıktı. Birbirinden güzel eserleri dostları ve misafirler için okuyan Şenay İntizaoğlu'nun ardından meslektaşı ve aynı zamanda eşi olan Özgür İntizamoğlu çıktı. Anadolu'nun dört bir yanından eserlerle hem eğlenip, hem eğlendiren Özgür İntizamoğlu, daha sonra sahneyi Alanya sahnelerine yeni yeni adım atan İkbal Gitar'a bıraktı. Mekana bir arkadaşıyla birlikte gelen İkbal, Suavi, Kıraç, Cem Karaca gibi isimlerin eserlerini kendi tarzında yorumlarken, salonda kopan alkış tufanı görülmeye değerdi. Türkü selinin ardından gelen Anadolu Rock rüzgarı mekan müdavimlerinde farklı hisler uyandırırken, gecenin sonunda yapılan düet ise 'zirvede bırakma' deyiminin karşılığı oldu.