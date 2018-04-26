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Çelikkaya piknik yaptı

Sektörün öncü firmalarından olan Çelikkaya Mühendislik & Asansör, bünyesinde çalışan personellerini ve ailelerini piknik organizasyonunda bir araya getirdi

Çelikkaya piknik yaptı

Sektörün öncü firmalarından olan Çelikkaya Mühendislik & Asansör, bünyesinde çalışan personellerini ve ailelerini piknik organizasyonunda bir araya getirdi

26 Nisan 2018 Perşembe 16:52
Çelikkaya piknik yaptı
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SEYİT Kaya'nın sahibi olduğu Çelikkaya Mühendislik & Asansör çalışanları ve aileleri, her yıl geleneksel olarak düzenlenen piknik organizasyonunda hoşça vakit geçirdi. Okurcalar sahilindeki piknik alanında yapılan etkinliğe, kurum çalışanları büyük ilgi gösterdi. Renkli organizasyona katılan herkes, Atatürk'ün resminin bulunduğu tişörtleri giydi. Amaçlarının motivasyonu arttırmak olduğunu söyleyen Çelikkaya Mühendislik & Asansör sahibi Seyit Kaya, "Etkinliğimizi yılda iki defa geleneksel olarak düzenliyoruz. Çalışanlarımızın motivasyona ve bu tür organizasyonlara da ihtiyacı var. Tüm çalışanlarıma ve ailelerine teşekkür ederim" dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Çelikkaya MühendislikAsansörOrganizasyon
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