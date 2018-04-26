Çelikkaya piknik yaptı

SEYİT Kaya'nın sahibi olduğu Çelikkaya Mühendislik & Asansör çalışanları ve aileleri, her yıl geleneksel olarak düzenlenen piknik organizasyonunda hoşça vakit geçirdi. Okurcalar sahilindeki piknik alanında yapılan etkinliğe, kurum çalışanları büyük ilgi gösterdi. Renkli organizasyona katılan herkes, Atatürk'ün resminin bulunduğu tişörtleri giydi. Amaçlarının motivasyonu arttırmak olduğunu söyleyen Çelikkaya Mühendislik & Asansör sahibi Seyit Kaya, "Etkinliğimizi yılda iki defa geleneksel olarak düzenliyoruz. Çalışanlarımızın motivasyona ve bu tür organizasyonlara da ihtiyacı var. Tüm çalışanlarıma ve ailelerine teşekkür ederim" dedi.

