Çek futbolcu Josef Sural Alanya'yı tanıtıyor 

Aytemiz Alanyaspor'un devre arasında renklerine bağladığı Çek futbolcu Josef Sural, sosyal medyayı da etkin kullanıyor

Çek futbolcu Josef Sural Alanya'yı tanıtıyor 
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KASIMPAŞA maçındaki son golü atan deneyimli forvet, haftasonunda iznini bisiklet sürerek kullandı. Alanya Kalesi'ne çıkan Sural, burada çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Sparta Prag takımında uzun yıllar kaptanlık yapan, Çek Milli Takımının da önemli oyuncularından olan Josef Sural, paylaştığı fotoğrafa "Alanya çok güzel bir şehir. Her gün daha da fazla seviyorum burayı" notunu düştü. Bu paylaşımıyla sadece futbolcu olmadığını, Alanya'nın da bir tanıtım elçisi olduğunu gösteren Josef Sural'a takipçileri yüzlerce yorum ve beğeni bıraktı. 


 

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 14:39
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