Çavuşoğlu'na sürpriz kutlama

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun oğlu Tolgahan Çavuşoğlu, önceki gün yeni yaşına adım attı. Çavuşoğlu Harfiyat'ın genç patronu olan Tolgahan'a ofiste büyük bir sürpriz yapıldı. Babası Hasan Çavuşoğlu, kardeşi Emirhan Çavuşoğlu ve müstakbel yengesi Ela Dilara Yalçın ile ofis çalışanları, Tolgahan için doğum günü sürprizi hazırladılar. Kendisi için hazırlanan sürprizden habersiz olan Çavuşoğlu, sürprizi görünce çok sevindi. Pastasının mumlarını alkışlar arasında söndüren Tolgahan Çavuşoğlu, "Bu güzel organizasyonu hazırlayan herkese teşekkür ederim" dedi.