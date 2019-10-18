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Çardak eğitim verdi

Alanya'nın popüler kuaförlerinden olan Hüsnü Yüksel'de geçtiğimiz günlerde keyifli bir eğitim programı vardı

PORTAKAL 18.10.2019, 22:03 18.10.2019, 22:09
Çardak eğitim verdi
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Çardak eğitim verdi
Çardak eğitim verdi

ÜNLÜ Hair Artist Erdal Çardak ve ekibi, Kuaför Hüsnü Yüksel'de bilgi ve deneyimini işletme personeline eğitim vererek paylaştı. Kesim ve renklendirme yaparak örnek çalışmalara imza atan Erdal Çardak, eğitim sonunda sorulara da cevap verdi. 

#eğitim #çardak #Alanya
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