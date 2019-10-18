Çardak eğitim verdi
Alanya'nın popüler kuaförlerinden olan Hüsnü Yüksel'de geçtiğimiz günlerde keyifli bir eğitim programı vardı
PORTAKAL 18.10.2019, 22:03 18.10.2019, 22:09
ÜNLÜ Hair Artist Erdal Çardak ve ekibi, Kuaför Hüsnü Yüksel'de bilgi ve deneyimini işletme personeline eğitim vererek paylaştı. Kesim ve renklendirme yaparak örnek çalışmalara imza atan Erdal Çardak, eğitim sonunda sorulara da cevap verdi.
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