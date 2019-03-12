Çakıroğlu'na fasıllı kutlama 

NURAN Çakıroğlu, Marka Motor Galeri sahibi olan eşi Fırat Çakıroğlu'na doğum günü sürprizi yaptı. Çakıroğlu Ailesi'ni Ares Toptan Terlik sahipleri Feza Akay ve Okan Oylumlu ile Dilber ve Okan Bayır çifti de yalnız bırakmadı. Kutlama pastasının mumlarını eşi ile birlikte söndüren Fırat Çakıroğlu'nun keyfine diyecek yoktu. Fasıl şarkıları eşliğinde eğlenen grup, geç saatlere kadar mekanda kaldı. Aynı akşam Baraka'da Alanya'nın tanınmış simalarından olan Hakan Yılmaz ve yakın dostu Hasan Turhan da vardı. Haftanın stres ve yorgunluğunu atan iki arkadaş, PORTAKAL objektiflerine de poz vermeyi ihmal etmedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 17:09