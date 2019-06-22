By Kırbıyık görkemli bir törenle kapılarını açtı

Akdeniz bölgesinin en büyük içecek üreticisi Kırbıyık A.Ş.’nin yeni işletmesi Kırbıyık franchising lokanta konsepti yöresel lezzetlerin yeni adresi olacak

By Kırbıyık görkemli bir törenle kapılarını açtı
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Kırbıyık A.Ş.'nin franchising konseptli lokantası açıldı

Kırbıyık A.Ş.'nin franchising konseptli lokantası açıldı

YİYECEK-İçecek sektöründe yerli sermayenin devleşen ismi Kırbıyık A.Ş, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir konseptle kapılarını misafirlerine aralayan By Kırbıyık Kırmızı Beyaz Restoran ile yeni bir adım attı. Yöresel lezzetlerin yine yörelerin aşçıları elinden sunulacağı Anadolu mutfağının ustası By Kırbıyık Kırmızı Beyaz Restoran’ın açılışı bugün büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Restoranın açılışına Kırbıyık A.Ş.’nin tanıtım yüzleri olan Ece Erken ve Özlem Yıldız da katılım sağladı. Açılışta kurdeleyi Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Tunç, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, MHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Tunç, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve Kırbıyık A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık birlikte kestiler.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2019, 18:14
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