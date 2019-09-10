Büyük aşkta mutlu son

ALANYA'DA sektörün önde gelen firmalarından olan Alparslan Construction'ın yöneticilerinden olan Ali Alparslan, "Hayatımın aşkı" dediği sevgilisi Marina Yalçın ile dünyaevine girdi. Tosmur'daki Grand Cru Restoran'ın bahçesinde yapılan düğün merasimine, genç çiftin yakın akrabaları ve dostları katıldı. Zengin menülü bir akşam yemeği ile ağırlanan davetliler, Marina ve Ali'nin mutluluklarına ortak oldu. Eğlencenin hakim olduğu düğünde vur patlasın çal oynasın eğlenen konuklar, düğün sonunda genç çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.