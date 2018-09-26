Büşra ve Alper evlendi 

SEA Star Otel yine renkli ve eğlenceli bir düğüne sahne oldu. Hasibe ve Tevfik Okşar'ın Ak Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları üyesi olan kızları Büşra Okşar, kendisi gibi Ak Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları üyesi olan Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İdari İşler personeli Alper Kiriş ile evlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, genç çiftin alana gelmesi ile başladı. İlk danslarını romantik bir şarkı eşliğinde yapan Büşra ve Ali'nin heyecanlı halleri görülmeye değerdi. Çiftin nikahları da Sea Star'da kıyıldı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp kıydığı nikahta şahitlikleri ise Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Vatansever, ALKÜ İşletme Fakültesi Sekreteri Akif Hafif ve Emel Pardı yaptılar. Ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'Evet' diyen Büşra ve Alper, nikahın ardından vur patlasın çal oynasın eğlendi. Renkli düğün gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.



Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 10:52