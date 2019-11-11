Bursa'da sahneye çıkacaklar

TİYATRO Tempo, Poti Valerian Gunia Profesyonel Devlet Tiyatrosu, Pavel Vangeli Aktör ve Kuklalar, Tiyatro Puppeteria gibi birçok ekibin de katıldığı 18. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali’nde, gösterilerin yanı sıra atölye çalışmaları da yapılacak. Turneyle ilgili bir değerlendirme yapan Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, "Oyuncularımızın başarısı bizleri gururlandırıyor. Aldığımız davetler ve çıktığımız turnelerle Alanyalı seyircilerimizin yanı sıra ülkemizdeki diğer sanatseverlere de hizmet verebilmek başarımızı taçlandırıyor. 2019-2020 tiyatro sezonumuz başlar başlamaz, önce Bursa ve sonra Ankara olmak üzere 2 turne yaptık. "Kral Olmak İstemeyen Aslan" adlı kukla oyunumuzla Bursa’da tekrar bir turnemiz daha olacak. Oyuncularımız, 12 Kasım Salı günü Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 11.00 ve 14.00’te yapacakları iki temsil ile Bursa seyircisiyle buluşacaklar" dedi.