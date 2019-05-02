Buray Alanyalı hayranlarını mest etti

Ünlü sanatçı Buray önceki gece Illusion Event Hall sahnesinde muhteşem bir konsere imza attı 

Buray Alanyalı hayranlarını mest etti
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Buray Alanyalı hayranlarını mest etti

Buray Alanyalı hayranlarını mest etti

ALANYA'NIN popüler gece kulüplerinden olan Illusion Event Hall, önceki gece Buray konserine ev sahipliği yaptı. Coşkulu gecede mekan yine tıklım tıklımdı. Şarkıları dillere pelesenk olan Buray, bir çok eserini hayranları ile birlikte söyledi. Dev orkestrası ile yaklaşık 2 saat boyunca unutulmaz bir konsere imza atan başarılı sanatçı, Alanya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. 
 

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 17:10
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