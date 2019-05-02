ALANYA'NIN popüler gece kulüplerinden olan Illusion Event Hall, önceki gece Buray konserine ev sahipliği yaptı. Coşkulu gecede mekan yine tıklım tıklımdı. Şarkıları dillere pelesenk olan Buray, bir çok eserini hayranları ile birlikte söyledi. Dev orkestrası ile yaklaşık 2 saat boyunca unutulmaz bir konsere imza atan başarılı sanatçı, Alanya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Buray Alanyalı hayranlarını mest etti
Ünlü sanatçı Buray önceki gece Illusion Event Hall sahnesinde muhteşem bir konsere imza attı
ALANYA'NIN popüler gece kulüplerinden olan Illusion Event Hall, önceki gece Buray konserine ev sahipliği yaptı. Coşkulu gecede mekan yine tıklım tıklımdı. Şarkıları dillere pelesenk olan Buray, bir çok eserini hayranları ile birlikte söyledi. Dev orkestrası ile yaklaşık 2 saat boyunca unutulmaz bir konsere imza atan başarılı sanatçı, Alanya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
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