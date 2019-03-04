Bunu mu demek istedim?

DOÇ. Dr. Özlem Kumrular'ın yazdığı 'Bunu Mu Demek İstedim?' adlı kitabı alarak oyunlaştıran ve sahnelere taşıyan Metin Uca, 11 Mart Cuma günü Alanya Kültür Merkezi'nde sahneye çıkacak. Renkli gösteride Metin Uca, sizi tarihte hiç bilmediğiniz ve hiç duymadığınız çok eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak. İlk kez kaka tanrısıyla tanışacak, kaybettiğimiz savaşların nasıl içecek adlarına döndüğüne şaşıracaksınız. Kadın-erkek ilişkileri, yeme- içme kültürü ve tuvalet üstüne aklınızı karıştıracak sorulara gülerek yanıtlar bulacaksınız. Oyunun biletleri Hancı Gurme ve Özgür Şef Deli Kasap'ta satışta.

