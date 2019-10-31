Bulutsuzluk Özlemi keyif verdi
TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı ünlü müzik grubu Bulutsuzluk Özlemi, geçtiğimiz haftasonunda Harry's Pub'da unutulmaz bir konsere imza attı
PORTAKAL 31.10.2019, 19:23
TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı ünlü müzik grubu Bulutsuzluk Özlemi, geçtiğimiz haftasonunda Harry's Pub'da unutulmaz bir konsere imza attı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde sahneye çıkan grup, eski ve yeni tüm şarkılarını kendilerini dinlemeye gelenler için söyledi. Yaklaşık 2 saat boyunca unutulmaz bir konser veren Bulutsuzluk Özlemi, dinleyicilerini adeta mest etti.
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