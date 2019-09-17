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'Bu sevda bitmez'

Eftelia Otelleri'nin genç yöneticilerinden olan Mustafa Aydıncı, Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig mücadelesini Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda izledi.

PORTAKAL 17.09.2019, 16:27
'Bu sevda bitmez'
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MAÇTAN önce arkadaşı ile birlikte Alanyaspor atkısı açarak sosyal medya hesabından paylaşan Aydıncı, paylaşımına "Bu sevda bitmez" notunu düştü. Aydıncı'nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

#Eftelia Otelleri #Mustafa Aydıncı
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