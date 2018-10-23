Bu sergide engeller aşıldı

ALANYA Belediyesi ve Alanya firmalarının katkılarıyla gerçekleştirilen sergide oluşturulan yağlı boya tablolar, engelliler yararına satışa sunuldu. Sergide engelli ailelerin, yerli ve yabancı misafirlerin resimleri büyük beğeni topladı. Sergiden elde edilen gelir, Tüm Engelliler Konfederasyonu'na bağışlandı. Konfederasyon Genel Başkanı Nedim Kılıç, sergiden elde edilen gelirle öncelikli olarak Alanya kırsalında yaşayan engelli bireylerin tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. Öte yandan, engelliler yararına düzenlenen sergiye İranlı yerleşik yabancılar da katılım gösterdi. Fatemeh Bagheri Makki, Alanya emlak firmalarından Seaside Emlak desteğiyle sergiye katıldığını söyleyerek, "Herşey engellerin kalkması için" dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 22:30