Bu parti kadınlara özel

MK Estetik ve Güzellik Merkezi tarafından organize edilen gecede çeşitli şovlar, çekilişler ve bol eğlence de olacak. Kadınların büyük bir coşku yaşayacağı gecenin biletlerinin satışı MK Estetik ve Güzellik Merkezi, Francesca Boutique ve Minerjim Accessories'te sürerken, bu gece Illusion'da kapı girişinde de satışta olacak.