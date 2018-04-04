Bu oyun kaçmaz

OYUNUN konusu: Cansu (Ebru Cündübeyoğlu) ve Serdar (Hakan Yılmaz), evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen bir kutlama partisine katılırlar. Ancak sabah aynı yatakta uyanırlar! Bir gece öncesine dair çok az şey hatırlayan Cansu ve Serdar'ı bekleyen asıl sürpriz, salondaki kanepede uzanmakta olan cesettir.
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