Bu eğlence kaçmaz
ÖZTÜRK Kolcuoğlu Restoran, bu akşam renkli bir eğlenceye sahne olacak. Kış aylarının gelmesiyle birlikte müdavimleri için sıra gecelerini başlatan Kolcuoğlu, ilk programı bu akşam düzenliyor
PORTAKAL 16.11.2019, 10:05
Şanlıurfa'dan gelen sıra gecesi ekibi, katılımcılara doyumsuz bir akşam yaşatmak istiyor. Çiğ köfte ikramının da olacağı gecede bol bol halaylar da çekilecek. Bu özel geceye tüm Alanya halkını davet eden Öztürk Kolcuoğlu Restoran veliahtı Soner Kolcuoğlu, "Kış sezona renkli bir merhaba demek için herkesi işletmemize bekliyoruz" dedi.
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