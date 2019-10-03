Bu düğün çok konuşulur

SEA Star Otel, geçtiğimiz haftasonunda görkemli bir düğüne sahne oldu. Fatma ve Bircan Akpınar çiftinin kızları Deniz Akpınar, bir süredir nişanlı olduğu Rahime ve Hacı Kılınç çiftinin oğulları Mehmet Kılınç ile dünya evine girdi. Alanya'nın popüler seslerinden olan Cüneyt Güzel ve Serdar Onur'un arka arkaya sahne aldığı renkli düğün, Deniz ve Mehmet'in düğün alanına gelmesiyle başladı. Romantik bir şarkıda ilk danslarını yapan gelin ve damat, daha sonra davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'evet' diyerek evlendiler.

MÜTHİŞ İKİLİ COŞTURDU

Deniz Akpınar ve Mehmet Kılınç'ın renkli düğünlerinde, Alanya'nın sevilen seslerinden Cüneyt Güzel ve Serdar Onur sahne aldı. Söylediği türkülerle davetlileri coşturan Cüneyt Güzel, zaman zaman oyun havaları da söyleyerek büyük bir eğlence yaşattı. Serdar Onur ise şıklığı ile göz kamaştırdı. Popüler şarkılardan oluşan repertuarı ile beğeni toplayan başarılı solist, söylediği oyun havaları ile de özellikle kadın davetlileri hiç yerine oturtmadı.

SAHNE HİÇ BOŞ KALMADI

Organizasyonu ile tam not alan Sea Star Otel'deki düğünde keyifli ve büyüleyici bir atmosfer vardı. Vur patlasın çal oynasın bir eğlencenin yaşandığı Deniz ve Mehmet'in mutlu günlerinde, davetliler bir an olsun sahneyi boş bırakmadı. Oyun havalarında oynayan, halay çeken ve sahneye bol bol para saçarak müzisyenlerin yüzünü güldüren davetliler, düğün sonunda gelin Deniz Akpınar ve damat Mehmet Kılınç'ı tebrik etmeyi de ihmal etmediler.