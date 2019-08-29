Bu düğün çok konuşulur

HATİCE ve Burhanettin Sönmez çiftinin güzel kızları Dürdane Sönmez ile Berrin ve Kazım Ustalıoğlu çiftinin oğulları Kemal Ustalıoğlu, uzun süre unutulmayacak bir düğün ile evliler kervanına katıldılar. Divalanya Recreation Center'ın ev sahipliği yaptığı Dürdane ve Kemal'in düğünü, genç çiftin düğün alanına gelmesi ile başladı. Çiftin nikahlarını ise Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp kıydı. Ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'evet' diyen Dürdane ve Kemal'in heyecanlı halleri görülmeye değerdi. Alanya'nın sevilen seslerinden davulcu Ramazan Kılınçay ve oğlu Mehmet Kılınçay'ın sahne aldığı düğünde vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşandı. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden Dürdane Sönmez ve Kemal Ustalıoğlu'nun düğününde coşkulu bir atmosfer hakimdi.