Bu düğün çok konuşulur

Alanya haftasonunda muhteşem bir düğüne sahne oldu. Bir süredir nişanlı olan Ela Dilara Yalçın ve Avukat Emirhan Çavuşoğlu, yüzlerce davetlinin katıldığı ve her detayın düşünüldüğü bir düğün ile evliler kervanına katıldı.

Bu düğün çok konuşulur
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Bu düğün çok konuşulur

Bu düğün çok konuşulur

ALANYASPOR Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun avukat oğlu Emirhan Çavuşoğlu ile Alaaddin Keykutbat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin muhasebesinde görevli Ela Dilara Yalçın, uzun süre unutulmayacak bir düğün ile evlendi. Banana Beach Otel'de düğün için iki gün boyunca hazırlık yapıldı. Özel olarak hazırlanan yemek ve içecek menüsü, davetliler tarafından tam not aldı. 

BAKAN ÇAVUŞOĞLU EV SAHİPLİĞİ YAPTI 

Damat Emirhan Çavuşoğlu'nun amcası olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düğünde ağabeyleri Hasan ve Ahmet Çavuşoğlu ile birlikte ev sahipliği yaptı. Kapıda gelen misafirlere tek tek 'hoş geldiniz' diyen Bakan Çavuşoğlu, düğün boyunca herkesle ilgilendi. 

NİKAHI ADEM MURAT YÜCEL KIYDI

Ela Dilara Yalçın ve Emirhan Çavuşoğlu'nun nikahlarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kıydı. Şahitler arasında ise çok sayıda tanıdık isim vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım şahitler arasındaydı. 

SAHNEDE SİNAN ÖZEN VARDI

Banana Otel'deki şık düğünde oldukça büyük bir orkestra vardı. Sahnede ise birbirinden ünlü isimler şarkı söyledi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun yakın dostu olan Sinan Özen, bir ara sahneye çıkarak en güzel şarkılarını söyledi. Alanyaspor Marşı'nın bestecisi olan ünlü sanatçı Mithat Körler de düğünde Alanyaspor Marşı'nı söyledi. 

BİR TEK KUŞ SÜTÜ EKSİKTİ 

Her detayın düşünüldüğü görkemli düğünde yok yoktu. Davetliler, özel olarak hazırlanan zengin düğün yemeği menüsü ile ağırlandı. Şehir dışından gelen organizasyon ekibi, düğünün hazırlıklarını iki günde tamamladı.
 

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 16:44
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