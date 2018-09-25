Bu dondurma keçi sütünden

Alanyalı işadamı Abdullah Yelken'in sahibi olduğu Konak Dondurma, bu yaz damak tatlarına farklı bir dokunuş yaptı

Bu dondurma keçi sütünden
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KONAK Dondurma'yı daha önce tadıp beğendiğini ve Alanya'ya açtığını söyleyen Abdullah Yelken, "Ürünlerimizin tamamı keçi sütünden imal edilmekte. 24 çeşit dondurmamız var ve bu çeşitlerden 4'ü stevia bitkisiyle tatlandırılarak yapılıyor. Yani hiç şeker kullanmıyoruz. Paraguay menşeili bu şeker otu, tüm endokrinolog ve diyetisyenler tarafından önerilmekte. Dondurmadan kalori almak istemeyen tüm müşterilerinde ilk tercihi olmaktadır. Stevianın dışında bitter çikolatalı, kaymaklı, kavunlu, karadutlu, böğürtlenli, tahinli, limon, vişne, çilek, portakal, çikolata, sakız, yoğurt vişne, fındık, İtalyan karamel, karamel, sadece bal ile tatlandırılan bal-badem ve bunların dışında yöresel lezzetimiz yanıksı dondurmamızda ürün ailemize katılmış bulunmaktadır. Aynı zamanda cafe olarak da hizmet vermekteyiz. Belçika markası olan La Lorraine Pastane/Fırın ürünlerinden 19 çeşit tatlı, tuzlu, sıcak ve soğuk servisimiz mevcuttur. Menümüzde tüm sıcak ve soğuk içecek ürünlerimizde bulunmaktadır. 'Kışın dondurma yenmez' sözüne inat kış aylarında da işletmemizde dondurma bulunacaktır" dedi. 

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 00:21
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