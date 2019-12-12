Borges Cafe hizmete girdi
Alanya'da uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan eski Özel Harekat Polisi Hakan Özdemir, Borges Cafe'yi hizmete açtı. Önceki gün yapılan açılış törenine ilgi yüksekti
PORTAKAL 12.12.2019, 18:18
GÜLLERPINARI Mahallesi'ndeki Moonbow Beach Otel karşısında hizmete açılan Borges Cafe, çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. İşletmenin açılış törenine MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Motospor Kulübü üyeleri, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Personel Amiri İsa Arı, siyasi parti temsilcileri ve Hakan Özdemir'in yakınları katıldı. Yapılan açılış duasının ardından kurdeleyi kesen Mustafa Türkdoğan, Hakan Özdemir'i tebrik etti. Akşam saatlerine kadar devam eden açılış kokteylinde davetliler, çeşitli yiyecek ve içecek ikramları ile ağırlandı. Borges Cafe'nin renkli açılış töreni görülmeye değerdi.
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