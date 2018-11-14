Bora Duran coşturdu

2011 YILINDA Mahsun Kırmızıgül'ün müzik dünyasına kazandırdığı 'Gül Senin Tenin' parçasına yaptığı yorumla başarı yakalayan Bora Duran, İllusion Event Hall'de Alanyalılarla buluştu. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan konserde, yerli ve yabancılar mekanı hıncahınç doldurdu. Pop müziğin başarılı isimleri arasına ismini yazdıran Duran, sevenlerini çıkış parçası olan 'Gül Senin Tenin'le selamladı. Ardından yaz aylarında yayınlanan tekli çalışması 'Sana Doğru' ile sahnesine devam eden Bora Duran, yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Hayranlarıyla şarkı aralarının yanı sıra konser sonrasında da sohbet eden Duran, sevenleriyle hatıra fotoğrafları da çekildi. Gece boyunca eğlencenin dozunu bir an olsun düşürmeyen İllusion Event Hall'in işletme sahibi Sait Alibeyoğulları ise başarılı bir organizasyonu daha bünyesinde bulundurmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 23:57