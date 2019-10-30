Bonjour La Vie hizmette
Alanya şık bir işletme daha kazandı. "Merhaba hayat" anlamına gelen Bonjour La Vie Restoran, çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle açıldı
PORTAKAL 30.10.2019, 23:24 30.10.2019, 23:34
ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Mustafa Temiz ve Güzin Özgül'ün işletmeciliğini yaptığı Bonjour La Vie Restoran, geçtiğimiz günlerde yapılan açılış töreni ile hizmete girdi. Çok sayıda tanıdık simanın katıldığı açılışta sıcak bir atmosfer vardı. Konuklar çeşitli yiyecek ve içecek ikramları ile ağırlanırken, işletmeciler Mustafa Temiz ve Güzin Özgül, davetlilerle yakından ilgilendi. Oldukça zengin bir menü ile hizmet vereceklerini söyleyen Temiz ve Özgül, "Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran herkese teşekkür ederiz" dediler.
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