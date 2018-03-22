Bol bol halay çektiler

ALANYA'NIN sevilen seslerinden olan O Ses Türkiye'nin yıldızı Cüneyt Güzel'in de haftanın birkaç günü program yaptığı Teras Türkü Bar'da yine keyifli bir eğlence atmosferi vardı. Halaylar çekip eğlenen Teras müdavimleri, geç saatlere kadar süren bir eğlence yaşadı.
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