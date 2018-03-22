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Bol bol halay çektiler

Günün stres ve yorgunluğunu eğlenerek atmak isteyenlerin adreslerinden olan Teras Türkü Bar, keyifli programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor

Bol bol halay çektiler

Günün stres ve yorgunluğunu eğlenerek atmak isteyenlerin adreslerinden olan Teras Türkü Bar, keyifli programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor

22 Mart 2018 Perşembe 15:58
Bol bol halay çektiler
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ALANYA'NIN sevilen seslerinden olan O Ses Türkiye'nin yıldızı Cüneyt Güzel'in de haftanın birkaç günü program yaptığı Teras Türkü Bar'da yine keyifli bir eğlence atmosferi vardı. Halaylar çekip eğlenen Teras müdavimleri, geç saatlere kadar süren bir eğlence yaşadı. 

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Anahtar Kelimeler:
StresE YorgunlukTeras Türkü BarCüneyt Güzel
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