Bodrum tatilinde kutladı

EŞİ Belinda Şimşek, yakın dostu olan Simay Rent a Car sahibi Ozan Sayın ve eşi ile birlikte önce keyifli bir akşam yemeği yiyen İstemil Şimşek, daha sonra getirilen doğum günü pastası ile yeni yaşını kutladı. Bodrum tatilinde yeni yaşına girmenin sevincini yaşayan Şimşek ve beraberindekilerin neşelerine ise diyecek yoktu.