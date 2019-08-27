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Bodrum tatilinde kutladı

Alanya'nın sevilen gençlerinden olan Dimçayı Hilal Piknik'in genç işletmecisi İstemil Şimşek, yeni yaşına Bodrum tatilinde 'merhaba' dedi

PORTAKAL 27.08.2019, 22:25 Enes Subaşı
Bodrum tatilinde kutladı
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EŞİ Belinda Şimşek, yakın dostu olan Simay Rent a Car sahibi Ozan Sayın ve eşi ile birlikte önce keyifli bir akşam yemeği yiyen İstemil Şimşek, daha sonra getirilen doğum günü pastası ile yeni yaşını kutladı. Bodrum tatilinde yeni yaşına girmenin sevincini yaşayan Şimşek ve beraberindekilerin neşelerine ise diyecek yoktu.

#bodrum #Alanya
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