Bitmeyen doğum günü

Goldcity basın bürosunda görevli Serdar Çelik, doğum gününü üst üste yapılan sürprizle kutladı. Çok sayıda arkadaşı, Çelik'i mutlu gününde yalnız bırakmadı

Bitmeyen doğum günü
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Bitmeyen doğum günü

Bitmeyen doğum günü

SOSYAL kimliği ile tanınan Alanya'nın sevilen gençlerinden Serdar Çelik, yeni yaşını yakın dost ve arkadaşları ile birlikte kutladı. Serdar için ilk kutlama Pelin Başaran organizasyonunda yapıldı. Sürprize şaşıran Serdar Çelik'in keyfine diyecek yoktu. Serdar için ikinci kutlama ise ertesi gece Harry's Pub'da yapıldı. Grup Klişe'nin şarkıları eşliğinde eğlenceli bir gece geçiren doğum günü grubunun neşesine diyecek yoktu. Grubun son kutlama adresi ise Summer Garden Club oldu. Serdar Çelik burada yaptığı break dansı ile kalabalığı coşturdu. Eğlenceli kutlamalar görülmeye değerdi. 
 

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 22:16
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