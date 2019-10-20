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Birlikte nice yıllara 

ALANYUM AVM karşısındaki Francesca Butik'in sahibi Melek Şimşek ve eşi Şükrü Şimşek, evlilik yıldönümlerini romatik bir akşam yemeği ile kutladı

PORTAKAL 20.10.2019, 18:18
Birlikte nice yıllara 
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ALANYUM AVM karşısındaki Francesca Butik'in sahibi Melek Şimşek ve eşi Şükrü Şimşek, evlilik yıldönümlerini romatik bir akşam yemeği ile kutladı. Bu özel gece için manzarası ile ünlü Öztürk Kolcuoğlu Restoran'ı seçen Şimşek çifti, nezih bir akşam yemeğinin ardından manzara eşliğinde bol bol sohbet etti.

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