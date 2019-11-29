Bi Cafe yeniden
Bir süredir yenilenme aşamasında olan Karikatür Bi Cafe, önceki gün yapılan şık bir açılış töreni ile yeniden hizmet vermeye başladı
PORTAKAL 29.11.2019, 18:13
HÜKÜMET Caddesi üzerinde hizmet veren Karikatür Bi Cafe, yenilenen konsepti ile önceki gün yeniden hizmete girdi. Renkli mekanın açılışına çok sayıda davetli katıldı. Çeşitli yiyecek ve içecek ikramları ile ağırlanan konuklar, işletmenin yeni sahipleri olan İranlı girişimciler Ahmad Ebrahimzade ve Hadi Ashtiani tarafından misafir edildiler. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından mekanı gezen davetliler, yeni işletmecileri tebrik ederek başarılar dilediler. Ebrahimzade ve Ashtiani, "Tüm Alanya halkını yenilenen işletmemize bekliyoruz" dediler.
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