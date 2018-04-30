Beyza ve Hakan evlendi

RAVZA Restoran sahibi Nuri Gökgül ve eşi Emine Gökgül'ün kızları Mimar Beyza Gökgül ile Sabriye ve Ali Şimşek çiftinin Dim Medya A.Ş. Yeni Alanya Gazetesi'nde Muhasebe Müdürü olarak görev yapan oğulları Hakan Şimşek, uzun süre unutulmayacak bir düğün ile evlendi. Genç çiftin renkli düğünleri, en mutlu anların adresi olan Beach Club Doğanay Otel'de yapıldı. Yüzlerce davetlinin katıldığı eğlenceli düğünde, davetliler zengin menülü bir akşam yemeği ile ağırlandı. Bir tek kuş sütünün eksik olduğu düğünde, otel sahibi Selçuk Doğan da her detayla titizlikle ilgilendi.

BOL ŞAHİT VARDI

Beyza Gökgül ve Hakan Şimşek'in nikahları da Doğanay'da kıyıldı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'in kadife sesiyle kıydığı nikahın şahitliklerini ise, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Mercanoğlu, Milletvekili Danışmanı Fikrettin Özkaya, Ankara Üniversitesi Mali Koordinatörü İsmail Hakkı Çakır, Mehmet Salih Gökgül ve Şemsettin Hacınecipoğlu yaptı.

EN MUTLU 'EVET'

Yüzlerce davetlinin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' diyen Beyza Gökgül ve Hakan Şimşek, nikahın ardından davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Ardından düğün dansını gerçekleştiren genç çift, Dmitri Shostakovich'in 'Waltz' isimli şarkısında muhteşem bir dans gösterisi sundu. Heyecanlı oldukları göze çarpan genç çift, mutluluklarını sevenleri ile paylaştı.

VUR PATLASIN ÇAL OYNASIN

Her detayın düşünüldüğü renkli düğünde doyumsuz bir de eğlence yaşandı. Düğünde sahne alan Alanya'nın sevilen seslerinden Hadi Cantemur ve orkestrası, davetlilere keyifli bir eğlence yaşattı. Beyza ve Hakan, arkadaşları ile birlikte dans pistini bir an olsun boş bırakmadı. Gecenin geç saatlerine kadar coşkulu bir şekilde devam eden renkli düğünde, neşe ve mutluluk hakimdi. Dim Medya A.Ş. Yeni Alanya Gazetesi ve Dim Web TV (dimtv.tv) olarak yeni evli çiftimize ömür boyu mutluluklar dileriz.

