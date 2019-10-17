'Beyaz ata bindirip gelin ettim'
Alanya turizminin emekçilerinden olan Hüseyin Barcın, "Biriciğim" dediği kızı Yonca'yı evlendirdi. Barcın, "Kızımı beyaz ata bindirerek gelin ettim. Annemin vasiyetiydi, yerine getirebildiğim için çok ama çok mutluyum" dedi
Fotoğraflar: İz Foto - Mehmet Doğan
DİMÇAYI VE Kestel yeniden dünür oldu. Kestel'in tanınmış ailelerinden olan Barcın ailesi ve Dimçayı'nın tanınmış ailelerinden olan Pullu ailesi, evlatlarını evlendirerek dünür olma sevinci yaşadı. Ekspertiz olarak görev yapan Yonca Barcın ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yöneticisi olan Kemal Pullu, çok sayıda davetlinin katıldığı bir düğünle evlendi. Kestel Belediye Düğün Salonu'nda yapılan coşkulu düğünde dans pisti bir an olsun boş kalmazken, gelin ve damat arkadaşları ile birlikte vur patlasın çal oynasın eğlendi.
'ANNEMİN VASİYETİYDİ'
Gelin Yonca Barcın'ın babası olan Elysee Otel çalışanı ve Alanya turizminin sevilen isimlerinden Hüseyin Barcın, kızı Yonca'yı düğün salonuna beyaz ata bindirerek getirdi. Annesinin vasiyetini yerine getirdiğini söyleyen Barcın, "Zamanında annem Dimçayı'ndan Kestel'e beyaz atın üstünde gelin gitmiş. Küçük torununun da beyaz at üzerinde gelin gitmesini vasiyet etmişti. Yıllar önce Dimçayı'ndan Kestel'e olan kız verme, şimdi Kestel'den de Dimçayı'na verilmiş oldu. Annemin hayalini gerçekleştirdiğim için çok ama çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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