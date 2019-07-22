Berkay coşkusu

Ünlü popçu Berkay Şahin, haftasonunda Illusion'da sahne aldı. Başarılı sanatçı unutulmaz bir konsere imza attı.

Berkay coşkusu
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POPÜLER gece kulübü Illusion Event Hall'ün son sürprizi Berkay Şahin oldu. Haftasonunda gerçekleşen renkli konsere ilgi oldukça yüksekti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde sahneye çıkan başarılı sanatçı, hayranlarının alkışları arasında şarkılarını söyledi. Dev bir orkestranın eşlik ettiği Berkay, zaman zaman yaptığı esprilerle de hayranlarını güldürdü. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda Alanyalılara teşekkür eden Berkay, "Yıllar sonra yeniden geldiğim Alanya'da böylesine bir kalabalığa şarkılar söylemek beni çok mutlu etti. Hepinizi seviyorum" dedi. Illusion'daki renkli atmosfer görülmeye değerdi. 

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