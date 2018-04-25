Beril 6 yaşında 

EVZEN Concept Genel Müdürü Erdal Bulanık ve eşi Necla Bulanık, biricik kızları Beril için son derece renkli bir doğum günü kutlaması organize etti. 6 yaşına giren Beril'i, Bulanık Ailesi'nin yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Pembe konseptli partide arkadaşları ile doyasıya eğlenen Beril, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı. Kendisi için hazırlanan özel doğum günü pastasının mumlarını da anne-babası ile birlikte söndüren Beril, davetliler tarafından hediye yağmuruna tutuldu.

