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Beril 6 yaşında 

Necla ve Birdal Bulanık çiftinin küçük kızları Beril, 6. yaşına evde yapılan pembe konseptli bir kutlama ile girdi

Beril 6 yaşında 

Necla ve Birdal Bulanık çiftinin küçük kızları Beril, 6. yaşına evde yapılan pembe konseptli bir kutlama ile girdi

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:23
Beril 6 yaşında 
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EVZEN Concept Genel Müdürü Erdal Bulanık ve eşi Necla Bulanık, biricik kızları Beril için son derece renkli bir doğum günü kutlaması organize etti. 6 yaşına giren Beril'i, Bulanık Ailesi'nin yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Pembe konseptli partide arkadaşları ile doyasıya eğlenen Beril, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı. Kendisi için hazırlanan özel doğum günü pastasının mumlarını da anne-babası ile birlikte söndüren Beril, davetliler tarafından hediye yağmuruna tutuldu.
 

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Anahtar Kelimeler:
NeclaBirdal BulanıkKutlama
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