ELİF Meşrubat çalışanlarından Tamer Arslan ve Türk Telekom Alanya Saha Şefi Begüm Arslan'ın kızları Beren Arslan, 2 yaşına girdi. Evde organize edilen keyifli kutlamada etrafına gülücükler saçan Beren, 2 yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasının mumlarını anne-babasıyla birlikte söndüren Beren'e davetliler çok sayıda hediye verdi. Eğlenceli kutlama görülmeye değerdi.
Beren 2 yaşında
Begüm ve Tamer Arslan çiftinin küçük kızları Beren Arslan, yeni yaşına evde yapılan renkli ve kalabalık bir kutlama ile girdi
ELİF Meşrubat çalışanlarından Tamer Arslan ve Türk Telekom Alanya Saha Şefi Begüm Arslan'ın kızları Beren Arslan, 2 yaşına girdi. Evde organize edilen keyifli kutlamada etrafına gülücükler saçan Beren, 2 yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasının mumlarını anne-babasıyla birlikte söndüren Beren'e davetliler çok sayıda hediye verdi. Eğlenceli kutlama görülmeye değerdi.
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