Beren 2 yaşında

Begüm ve Tamer Arslan çiftinin küçük kızları Beren Arslan, yeni yaşına evde yapılan renkli ve kalabalık bir kutlama ile girdi 

Beren 2 yaşında
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Beren 2 yaşında

Beren 2 yaşında

ELİF Meşrubat çalışanlarından Tamer Arslan ve Türk Telekom Alanya Saha Şefi Begüm Arslan'ın kızları Beren Arslan, 2 yaşına girdi. Evde organize edilen keyifli kutlamada etrafına gülücükler saçan Beren, 2 yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasının mumlarını anne-babasıyla birlikte söndüren Beren'e davetliler çok sayıda hediye verdi. Eğlenceli kutlama görülmeye değerdi. 
 

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019, 18:29
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