Beren 1 yaşında 

ANADOLU Hastanesi yanındaki Chocolate House, keyifli bir doğum günü partisine sahne oldu. Alanya'nın sevilen gençlerinden Tamer Arslan ve eşi Begüm Söyler Arslan'ın minik kızları Beren, 1. yaşına renkli bir kutlama ile girdi. Arslan çiftinin yakın dost ve akrabalarının büyük ilgi gösterdiği partide neşeli saatler yaşandı. Kendisi için hazırlanan kutlama pastasının mumlarını anne ve babasıyla birlikte söndüren Beren, etrafına gülücükler saçtı. İkindi saatlerinde başlayan kutlama akşam saatlerine kadar devam etti.