TÜRKİYE tatilini Alanya'da değerlendiren ünlü sanatçı Koray Beyoğlu, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim Web TV (dimtv.tv) stüdyolarında Gökhan Koca'nın konuğu olmuştu. Günaydın Alanya programında soruları yanıtlayan başarılı sanatçı, hayranları için mini bir de konser vermişti. Geçtiğimiz yıl çıkardığı single çalışması 'Gücenmedim' ile büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, 2019 yılının sonlarına doğru hareketli bir şarkı ile yeniden sevenlerinin karşısına çıkacağını müjdeledi. Kendisi gibi ünlü bir sanatçı olan Koray Avcı'ya benzetilmesi hakkında sorulan sorulara da cevap veren başarılı sanatçı, "Evet, Koray Avcı ile görüntü olarak biraz benzeyebiliriz ama ben bu tarzımı ve müziğimi yıllardır yapıyorum. 'Ben varken Koray Avcı yoktu' demek istemiyorum ama zaten ben rock müzik yapıyorum, tarzlarımız çok farklı. Açıkçası ona benzetilmekten hoşlanmıyorum" dedi.



